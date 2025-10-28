Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Dienstagnachmittag um Nulllinie

Apple im Fokus

Die Aktie von Apple zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Apple-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 268,88 USD.

Die Apple-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 268,88 USD. In der Spitze legte die Apple-Aktie bis auf 269,87 USD zu. Die Apple-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 268,16 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 269,06 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.103.962 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 269,87 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,37 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 169,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 58,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Apple seine Aktionäre 2024 mit 0,980 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,03 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 247,30 USD.

Am 31.07.2025 hat Apple die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,57 USD gegenüber 1,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 94,04 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,78 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,38 USD je Aktie.

