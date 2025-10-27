Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zeigt sich am Nachmittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Apple. Zuletzt wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 265,57 USD nach oben.

Das Papier von Apple konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 265,57 USD. In der Spitze gewann die Apple-Aktie bis auf 267,05 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 265,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.981.524 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 267,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 169,22 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 36,28 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,980 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,03 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 247,30 USD für die Apple-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 31.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,57 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,40 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 94,04 Mrd. USD – ein Plus von 9,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 85,78 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 30.10.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Apple dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,38 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Drei Jahre Bullenmarkt: Warum Tech-Aktien die Börsen tragen und Anleger vorsichtig bleiben sollten

Kommt jetzt die große Jahresendrally an den Aktienmärkten? Experten zeigen sich zuversichtlich

Apple-Aktie tiefer: iKonzern könnte Anti-Tracking-Abfrage in Deutschland entfernen