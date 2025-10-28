Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zieht am Abend an

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Apple gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 269,30 USD zu.

Um 20:08 Uhr sprang die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 269,30 USD zu. Die Apple-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 269,87 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 269,06 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5.822.092 Apple-Aktien.

Am 28.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 269,87 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 169,22 USD. Abschläge von 37,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,980 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,03 USD je Apple-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 247,30 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 31.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,40 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,63 Prozent auf 94,04 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 85,78 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 29.10.2026.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,38 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

