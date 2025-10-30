Arbeiter in US-Werk von Volkswagen bereit für Streik
CHATTANOOGA (dpa-AFX) - Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) muss in den Verhandlungen um einen neuen Vertrag für Arbeiter im US-Werk Chattanooga mit Arbeitsniederlegungen rechnen. Die Arbeiter bevollmächtigten nach Angaben der Gewerkschaft UAW deren Verhandlungsführer, einen Ausstand auszurufen, wenn sie dies für nötig halten. Die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit sei in der Abstimmung übertroffen worden, teilte die UAW ohne eine genaue Zahl mit.
Volkswagen hatte im September ein "letztes Angebot" an die Beschäftigten unter anderem mit einer Gehaltserhöhung von 20 Prozent und einer Einmalzahlung von 4.000 Dollar vorgelegt. Die Gewerkschaft kritisierte, der Vorschlag biete keine ausreichende Jobsicherung zum Schutz der Beschäftigten vor einer Werkschließung oder einem Verkauf.
Die Gewerkschaft betonte, es gebe noch keinen Termin für eine Arbeitsniederlegung, und man wolle zunächst weiterverhandeln. Das Ziel sei, einen Ausstand zu vermeiden. Die Arbeiter bei VW (Volkswagen (VW) vz) in Chattanooga hatten erst im Frühjahr vergangenen Jahres im dritten Anlauf beschlossen, sich gewerkschaftlich zu organisieren./so/DP/zb
