AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Montagnachmittag nahe Vortagesschluss

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Bei der AstraZeneca-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 117,90 GBP.

Die AstraZeneca-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 117,90 GBP. Im Tageshoch stieg die AstraZeneca-Aktie bis auf 119,44 GBP. Zwischenzeitlich weitete die AstraZeneca-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 117,82 GBP aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 118,88 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 277.300 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (133,38 GBP) erklomm das Papier am 04.09.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AstraZeneca-Aktie. Bei 95,74 GBP erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die AstraZeneca-Aktie mit einem Verlust von 18,80 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,23 USD, nach 2,46 GBP im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AstraZeneca-Aktie bei 138,72 GBP.

Am 29.07.2025 hat AstraZeneca die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,18 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,98 GBP je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,82 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 10,25 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von AstraZeneca wird am 06.11.2025 gerechnet.

Experten taxieren den AstraZeneca-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,12 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin?

AstraZeneca-Aktie gefragt: Umsatz klettert auf Rekordniveau

AstraZeneca-Aktie im Plus: AstraZeneca will Milliarden in den USA investieren