AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca gibt am Dienstagnachmittag nach

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von AstraZeneca gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 119,38 GBP abwärts.

Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 119,38 GBP. Bei 118,88 GBP markierte die AstraZeneca-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 119,98 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via London 225.121 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 127,12 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AstraZeneca-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 95,74 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,80 Prozent würde die AstraZeneca-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

AstraZeneca-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,24 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 138,72 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AstraZeneca am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,18 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,98 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,82 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 10,25 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je AstraZeneca-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,11 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin?

AstraZeneca-Aktie gefragt: Umsatz klettert auf Rekordniveau

AstraZeneca-Aktie im Plus: AstraZeneca will Milliarden in den USA investieren