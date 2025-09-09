AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca macht am Mittwochvormittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die AstraZeneca-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 120,25 GBP nach oben.

Das Papier von AstraZeneca konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 120,25 GBP. Bei 120,54 GBP markierte die AstraZeneca-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 120,08 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten 23.865 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 124,24 GBP. Dieser Kurs wurde am 11.09.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 95,74 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AstraZeneca-Aktie 25,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten AstraZeneca-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,46 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,24 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 138,72 GBP je AstraZeneca-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte AstraZeneca am 29.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,18 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AstraZeneca 0,98 GBP je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,82 Mrd. GBP – ein Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AstraZeneca 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von AstraZeneca wird am 06.11.2025 gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AstraZeneca ein EPS in Höhe von 9,11 USD in den Büchern stehen haben wird.



