AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 131,78 GBP.

Um 15:53 Uhr ging es für das AstraZeneca-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 131,78 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die AstraZeneca-Aktie bei 131,98 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 129,04 GBP. Bisher wurden via London 692.042 AstraZeneca-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (131,98 GBP) erklomm das Papier am 10.11.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AstraZeneca-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 95,74 GBP. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,35 Prozent.

Zuletzt erhielten AstraZeneca-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,25 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 145,29 GBP aus.

Am 06.11.2025 lud AstraZeneca zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,22 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,98 GBP je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat AstraZeneca mit einem Umsatz von insgesamt 11,27 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 9,87 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,18 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

