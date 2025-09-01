DAX23.664 +0,1%ESt505.381 +0,4%Top 10 Crypto16,08 +1,8%Dow46.020 +1,2%Nas22.019 +0,6%Bitcoin97.528 +0,1%Euro1,1731 +0,3%Öl66,38 -1,8%Gold3.633 -0,2%
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

11.09.25 16:13 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von AstraZeneca. Im London-Handel gewannen die AstraZeneca-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
138,30 EUR 0,10 EUR 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von AstraZeneca konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 119,41 GBP. Die AstraZeneca-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 120,02 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 119,36 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 282.274 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Am 13.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 124,00 GBP an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AstraZeneca-Aktie somit 3,70 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 95,74 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 19,82 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,24 USD, nach 2,46 GBP im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 138,72 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AstraZeneca am 29.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,18 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AstraZeneca 0,98 GBP je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat AstraZeneca im vergangenen Quartal 10,82 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AstraZeneca 10,25 Mrd. GBP umsetzen können.

AstraZeneca wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,11 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

mehr Analysen