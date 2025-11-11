AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Vormittag in Grün

Kursentwicklung

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 133,88 GBP zu.

Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 133,88 GBP. Bei 134,18 GBP erreichte die AstraZeneca-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 134,00 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 61.091 AstraZeneca-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,18 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AstraZeneca-Aktie mit einem Kursplus von 0,22 Prozent wieder erreichen. Bei 95,74 GBP erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,49 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,25 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AstraZeneca 2,46 GBP aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 145,29 GBP.

AstraZeneca ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,22 GBP. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 0,98 GBP je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,27 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 10,25 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von AstraZeneca veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AstraZeneca einen Gewinn von 9,18 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

