AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Dienstagmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von AstraZeneca. Zuletzt wies die AstraZeneca-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 120,38 GBP nach oben.

Um 11:48 Uhr ging es für das AstraZeneca-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 120,38 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die AstraZeneca-Aktie bei 120,52 GBP. Bei 118,76 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im London-Handel wechselten bis jetzt 375.868 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Am 04.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 133,38 GBP an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,80 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 95,74 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AstraZeneca-Aktie 20,47 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten AstraZeneca-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,23 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AstraZeneca-Aktie bei 138,72 GBP.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AstraZeneca am 29.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AstraZeneca ein EPS von 0,98 GBP je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 10,82 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,25 Mrd. GBP umgesetzt.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AstraZeneca einen Gewinn von 9,11 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

