AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Nachmittag freundlich

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von AstraZeneca. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 118,96 GBP zu.

Die AstraZeneca-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 118,96 GBP. Bei 119,68 GBP markierte die AstraZeneca-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 118,98 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via London 221.032 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (133,38 GBP) erklomm das Papier am 04.09.2024. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 10,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (95,74 GBP). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AstraZeneca-Aktie 19,52 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,23 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 138,72 GBP je AstraZeneca-Aktie an.

AstraZeneca gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,98 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,82 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,25 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte AstraZeneca Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,11 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin?

AstraZeneca-Aktie gefragt: Umsatz klettert auf Rekordniveau

AstraZeneca-Aktie im Plus: AstraZeneca will Milliarden in den USA investieren