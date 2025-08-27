DAX24.160 +0,5%ESt505.429 +0,7%Top 10 Crypto16,16 +1,0%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.401 +2,0%Euro1,1634 ±-0,0%Öl67,87 +0,1%Gold3.395 -0,1%
Kursentwicklung im Fokus

AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Vormittag billiger

28.08.25 09:25 Uhr
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Vormittag billiger

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 118,63 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
137,35 EUR -1,30 EUR -0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AstraZeneca-Aktie gab im London-Handel um 09:06 Uhr um 0,1 Prozent auf 118,63 GBP nach. In der Spitze büßte die AstraZeneca-Aktie bis auf 118,54 GBP ein. Bei 119,08 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 21.210 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 133,38 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.09.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AstraZeneca-Aktie somit 11,06 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 95,74 GBP. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 19,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für AstraZeneca-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,23 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 138,72 GBP für die AstraZeneca-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AstraZeneca am 29.07.2025 vor. Das EPS lag bei 1,18 GBP. Im letzten Jahr hatte AstraZeneca einen Gewinn von 0,98 GBP je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,82 Mrd. GBP – ein Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AstraZeneca 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte AstraZeneca Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,11 USD je AstraZeneca-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin?

AstraZeneca-Aktie gefragt: Umsatz klettert auf Rekordniveau

AstraZeneca-Aktie im Plus: AstraZeneca will Milliarden in den USA investieren

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
27.08.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025AstraZeneca BuyUBS AG
04.08.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
01.08.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
30.07.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.08.2025AstraZeneca BuyUBS AG
04.08.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
01.08.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
29.07.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
29.07.2025AstraZeneca BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.08.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025AstraZeneca HoldJefferies & Company Inc.
09.07.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
04.06.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
07.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AstraZeneca PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen