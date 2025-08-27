AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Vormittag billiger
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 118,63 GBP ab.
Werte in diesem Artikel
Die AstraZeneca-Aktie gab im London-Handel um 09:06 Uhr um 0,1 Prozent auf 118,63 GBP nach. In der Spitze büßte die AstraZeneca-Aktie bis auf 118,54 GBP ein. Bei 119,08 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 21.210 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 133,38 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.09.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AstraZeneca-Aktie somit 11,06 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 95,74 GBP. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 19,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für AstraZeneca-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,23 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 138,72 GBP für die AstraZeneca-Aktie.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AstraZeneca am 29.07.2025 vor. Das EPS lag bei 1,18 GBP. Im letzten Jahr hatte AstraZeneca einen Gewinn von 0,98 GBP je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,82 Mrd. GBP – ein Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AstraZeneca 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.
Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte AstraZeneca Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,11 USD je AstraZeneca-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie
Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin?
AstraZeneca-Aktie gefragt: Umsatz klettert auf Rekordniveau
AstraZeneca-Aktie im Plus: AstraZeneca will Milliarden in den USA investieren
Ausgewählte Hebelprodukte auf AstraZeneca
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AstraZeneca
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
Analysen zu AstraZeneca PLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.2025
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|04.08.2025
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|30.07.2025
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|04.08.2025
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|29.07.2025
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|29.07.2025
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.2025
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.2025
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.2025
|AstraZeneca Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.2025
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|04.06.2025
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2024
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|07.11.2024
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|05.11.2024
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|05.11.2024
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|05.11.2024
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AstraZeneca PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen