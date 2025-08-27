AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Vormittag billiger

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 118,63 GBP ab.

Die AstraZeneca-Aktie gab im London-Handel um 09:06 Uhr um 0,1 Prozent auf 118,63 GBP nach. In der Spitze büßte die AstraZeneca-Aktie bis auf 118,54 GBP ein. Bei 119,08 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 21.210 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 133,38 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.09.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AstraZeneca-Aktie somit 11,06 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 95,74 GBP. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 19,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für AstraZeneca-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,23 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 138,72 GBP für die AstraZeneca-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AstraZeneca am 29.07.2025 vor. Das EPS lag bei 1,18 GBP. Im letzten Jahr hatte AstraZeneca einen Gewinn von 0,98 GBP je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,82 Mrd. GBP – ein Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AstraZeneca 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte AstraZeneca Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,11 USD je AstraZeneca-Aktie.

