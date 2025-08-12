DAX24.186 +0,7%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto17,00 +2,6%Dow44.806 +0,8%Nas21.698 +0,1%Bitcoin104.008 +1,1%Euro1,1702 +0,2%Öl65,54 -0,9%Gold3.354 +0,2%
Aufschläge in New York: DAX beendet Handel stärker -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- Canopy Growth, CoreWeave, Lilium, pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Medios: Ausblick 2025 bestätigt Medios: Ausblick 2025 bestätigt
IEA senkt Prognose für Ölnachfrage: So reagieren die Ölpreise IEA senkt Prognose für Ölnachfrage: So reagieren die Ölpreise
Dow Jones im Blick

Aufschläge in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag stärker

13.08.25 20:02 Uhr
Aufschläge in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag stärker | finanzen.net

Für den Dow Jones geht es aktuell aufwärts.

Um 20:00 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,69 Prozent stärker bei 44.767,45 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,224 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,918 Prozent auf 44.050,53 Punkte an der Kurstafel, nach 44.458,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 44.571,53 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 44.887,79 Zählern.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1,32 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, einen Stand von 44.371,51 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.05.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42.140,43 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 13.08.2024, einen Stand von 39.765,64 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 5,60 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 45.054,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36.611,78 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 3,21 Prozent auf 269,96 USD), Nike (+ 2,92 Prozent auf 77,09 USD), Merck (+ 2,17 Prozent auf 82,04 USD), Home Depot (+ 2,11 Prozent auf 345,35 EUR) und Travelers (+ 2,00 Prozent auf 269,20 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Walmart (-2,35 Prozent auf 101,18 USD), JPMorgan Chase (-1,61 Prozent auf 288,13 USD), NVIDIA (-1,41 Prozent auf 180,57 USD), Cisco (-1,17 Prozent auf 70,55 USD) und Microsoft (-1,00 Prozent auf 523,95 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 20.867.539 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,822 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones hat die Merck-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,33 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

