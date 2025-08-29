DAX23.994 +0,4%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,29 +1,2%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.016 +0,5%Euro1,1724 +0,3%Öl68,09 ±-0,0%Gold3.471 +0,7%
SLI-Marktbericht

Aufschläge in Zürich: SLI am Montagmittag mit Kursplus

01.09.25 12:25 Uhr
Aufschläge in Zürich: SLI am Montagmittag mit Kursplus

Der SLI kommt am Mittag nicht vom Fleck.

Um 12:08 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,18 Prozent nach oben auf 2.009,75 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,135 Prozent höher bei 2.008,84 Punkten, nach 2.006,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2.007,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2.013,61 Punkten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, einen Stand von 1.968,77 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, lag der SLI-Kurs bei 1.992,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, wies der SLI einen Wert von 2.015,35 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 4,59 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2.146,62 Punkten. Bei 1.721,32 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit VAT (+ 3,40 Prozent auf 270,30 CHF), Straumann (+ 1,28 Prozent auf 95,02 CHF), Alcon (+ 1,13 Prozent auf 64,38 CHF), Givaudan (+ 1,04 Prozent auf 3.405,00 CHF) und Lonza (+ 1,02 Prozent auf 572,80 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil ams-OSRAM (-1,50 Prozent auf 9,84 CHF), Swiss Re (-1,31 Prozent auf 143,00 CHF), Julius Bär (-0,97 Prozent auf 57,14 CHF), Zurich Insurance (-0,79 Prozent auf 579,80 CHF) und Swiss Life (-0,51 Prozent auf 859,60 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.161.304 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 221,171 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,24 zu Buche schlagen. Mit 4,91 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

