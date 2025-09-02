BASF Aktie News: BASF am Vormittag im Aufwind

So bewegt sich BASF

Die Aktie von BASF zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 45,11 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 45,11 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BASF-Aktie bisher bei 45,28 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,12 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 50.463 BASF-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 22,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,40 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,09 Prozent.

Nach 2,25 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,30 EUR je BASF-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,50 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 11.07.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 15,77 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BASF wird am 22.10.2025 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 2,68 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Aktien von Deutsche Bank und Siemens Energy neu im EURO STOXX 50, auch Rheinmetall-Aktie im Fokus

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BASF von vor 3 Jahren eingebracht

BASF-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August