BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Donnerstagvormittag ins Plus

Aktie im Fokus

Die Aktie von BASF zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von BASF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 43,09 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 43,35 EUR. Bei 43,11 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 90.459 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Gewinne von 27,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 13,20 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,31 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 2,25 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,22 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 29.10.2025. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,32 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 14,33 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 27.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BASF veröffentlicht werden.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,54 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

