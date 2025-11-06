DAX23.997 -0,2%Est505.661 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 -3,0%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.448 -1,0%Euro1,1517 +0,2%Öl64,15 +0,9%Gold4.013 +0,8%
Unter 24.000er-Marke: DAX leichter -- Asiens Börsen legen zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
ArcelorMittal-Aktie dreht ins Minus: Wegen EU-Schutz für Stahlindustrie mehr Gewinn erwartet
Novo Nordisk-Aktie auf Erholungskurs: So bewerten Experten die schwachen Quartalszahlen
BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Donnerstagvormittag ins Plus

06.11.25 09:22 Uhr
BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Donnerstagvormittag ins Plus

Die Aktie von BASF zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von BASF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 43,09 EUR.

BASF
42,92 EUR -0,17 EUR -0,39%
Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 43,35 EUR. Bei 43,11 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 90.459 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Gewinne von 27,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 13,20 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,31 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 2,25 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,22 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 29.10.2025. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,32 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 14,33 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 27.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BASF veröffentlicht werden.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,54 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
04.11.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025BASF OutperformBernstein Research
30.10.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025BASF KaufenDZ BANK
29.10.2025BASF NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.10.2025BASF OutperformBernstein Research
30.10.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025BASF KaufenDZ BANK
29.10.2025BASF OutperformBernstein Research
17.10.2025BASF OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.10.2025BASF NeutralUBS AG
29.10.2025BASF HoldWarburg Research
29.10.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
13.10.2025BASF HoldWarburg Research
10.10.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.11.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025BASF SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

