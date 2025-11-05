BASF Aktie News: BASF am Mittwochmittag fester

BASF im Fokus

Die Aktie von BASF zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 42,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 42,78 EUR. Mit einem Wert von 41,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 835.869 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,86 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 11,79 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,25 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,31 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,22 EUR aus.

Am 29.10.2025 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,96 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 14,33 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 15,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.02.2026 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 2,53 EUR im Jahr 2025 aus.

