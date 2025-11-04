BASF Aktie News: BASF am Vormittag billiger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BASF. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 42,45 EUR.
Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 42,45 EUR. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 42,39 EUR nach. Mit einem Wert von 42,57 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 167.826 Stück.
Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,40 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,31 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,22 EUR.
Am 29.10.2025 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,96 Prozent auf 14,33 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BASF wird am 27.02.2026 gerechnet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,52 EUR je Aktie belaufen.
Analysen zu BASF
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|29.10.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|29.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|17.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|BASF Hold
|Warburg Research
|29.10.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.2025
|BASF Hold
|Warburg Research
|10.10.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
