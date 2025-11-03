BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Montagmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BASF zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Um 11:49 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 43,61 EUR zu. Bei 43,78 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,63 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 703.454 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 55,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 26,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 37,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 16,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,31 EUR belaufen. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 46,22 EUR.

Am 29.10.2025 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR gegenüber 0,32 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 14,33 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 15,74 Mrd. EUR umsetzen können.

BASF wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 27.02.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 04.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,52 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

