BASF Aktie News: BASF gibt am Nachmittag nach

BASF im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 42,71 EUR abwärts.

Die BASF-Aktie musste um 15:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 42,71 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die BASF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 42,62 EUR aus. Bei 43,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 786.952 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 28,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 37,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,31 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,22 EUR.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,19 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 0,32 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 14,33 Mrd. EUR – eine Minderung von 8,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15,74 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.02.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2025 2,52 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

