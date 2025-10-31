BASF Aktie News: BASF am Vormittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 42,93 EUR abwärts.

Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 42,93 EUR nach. Die BASF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 42,91 EUR ab. Bei 43,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 39.570 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 22,03 Prozent niedriger. Bei 37,40 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,31 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BASF-Aktie bei 46,22 EUR.

Am 29.10.2025 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,32 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 14,33 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte BASF am 27.02.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von BASF.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,52 EUR je Aktie.

