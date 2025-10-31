BASF Aktie News: BASF am Vormittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 42,93 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 42,93 EUR nach. Die BASF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 42,91 EUR ab. Bei 43,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 39.570 BASF-Aktien den Besitzer.
Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 22,03 Prozent niedriger. Bei 37,40 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2024 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,31 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BASF-Aktie bei 46,22 EUR.
Am 29.10.2025 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,32 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 14,33 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte BASF am 27.02.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von BASF.
Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,52 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BASF-Aktie
BASF-Aktie in Rot: In Ludwigshafen soll Ammoniumhydroxid-Anlage für Chipbranche entstehen
BASF-Analyse: Bernstein Research stuft BASF-Aktie mit Outperform ein
Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: BASF SE
Nachrichten zu BASF
Analysen zu BASF
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|29.10.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|BASF Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|29.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|17.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|BASF Hold
|Warburg Research
|29.10.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.2025
|BASF Hold
|Warburg Research
|10.10.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen