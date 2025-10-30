DAX24.097 -0,1%Est505.688 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,10 -1,8%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.826 ±-0,0%Euro1,1622 +0,2%Öl64,51 -0,6%Gold4.004 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 adidas A1EWWW Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F BASF BASF11 Tesla A1CX3T SAP 716460 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft schlägt Erwartungen -- Alphabet verdient mehr -- Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Top News
Ausblick: Intesa Sanpaolo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: Intesa Sanpaolo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Pyramid: Trendwende in vollem Gange Pyramid: Trendwende in vollem Gange
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Kursentwicklung

BASF Aktie News: BASF am Donnerstagvormittag tiefer

30.10.25 09:22 Uhr
BASF Aktie News: BASF am Donnerstagvormittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 43,53 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
43,65 EUR -0,04 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 43,53 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BASF-Aktie bei 43,53 EUR. Bei 43,71 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 54.610 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 20,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,40 EUR. Abschläge von 14,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,29 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,22 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 11.07.2025 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 15,77 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16,11 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.02.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 04.11.2026 dürfte BASF die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2025 2,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie stark: Zahlen leicht über Erwartungen - Aktienrückkaufprogramm startet im November

Investment-Tipp: So bewertet DZ BANK die BASF-Aktie

Neutral für BASF-Aktie nach UBS AG-Analyse

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: BASF SE

Nachrichten zu BASF

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
29.10.2025BASF KaufenDZ BANK
29.10.2025BASF NeutralUBS AG
29.10.2025BASF HoldWarburg Research
29.10.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
29.10.2025BASF OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.10.2025BASF KaufenDZ BANK
29.10.2025BASF OutperformBernstein Research
17.10.2025BASF OutperformBernstein Research
13.10.2025BASF KaufenDZ BANK
13.10.2025BASF OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.10.2025BASF NeutralUBS AG
29.10.2025BASF HoldWarburg Research
29.10.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
13.10.2025BASF HoldWarburg Research
10.10.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025BASF SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen