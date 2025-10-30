BASF Aktie News: BASF am Donnerstagvormittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 43,53 EUR.
Um 09:06 Uhr ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 43,53 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BASF-Aktie bei 43,53 EUR. Bei 43,71 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 54.610 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 20,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,40 EUR. Abschläge von 14,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,29 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,22 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 11.07.2025 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 15,77 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16,11 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.02.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 04.11.2026 dürfte BASF die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2025 2,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|29.10.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|BASF Hold
|Warburg Research
|29.10.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
