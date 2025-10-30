BASF Aktie News: BASF am Donnerstagmittag mit Abschlägen
Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 43,55 EUR.
Die BASF-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 43,55 EUR. Die BASF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,28 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,71 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 347.608 BASF-Aktien den Besitzer.
Bei 55,06 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 26,43 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,40 EUR am 07.04.2025. Mit Abgaben von 14,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 2,25 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,29 EUR je BASF-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,22 EUR je BASF-Aktie aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 11.07.2025. BASF hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,48 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 15,77 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,12 Prozent verringert.
Am 27.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 04.11.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 2,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:16
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|29.10.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|BASF Hold
|Warburg Research
|29.10.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:16
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|29.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|17.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|13.10.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|29.10.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|BASF Hold
|Warburg Research
|29.10.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.2025
|BASF Hold
|Warburg Research
|10.10.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
