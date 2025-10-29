BASF Aktie News: BASF reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BASF. Zuletzt sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 43,72 EUR zu.

Das Papier von BASF konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 43,72 EUR. Bei 44,72 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 43,83 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.112.689 BASF-Aktien.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,94 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 16,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 2,25 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,22 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 11.07.2025. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,48 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 15,77 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,12 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 27.02.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,52 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

