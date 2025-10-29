DAX24.255 -0,1%Est505.718 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,41 +2,7%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.209 +0,3%Euro1,1631 -0,2%Öl64,23 -0,4%Gold4.019 +2,0%
Aktie im Fokus

BASF Aktie News: BASF gewinnt am Mittwochvormittag an Boden

29.10.25 09:22 Uhr
BASF Aktie News: BASF gewinnt am Mittwochvormittag an Boden

Die Aktie von BASF zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 44,25 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
44,68 EUR 1,24 EUR 2,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 2,9 Prozent auf 44,25 EUR. In der Spitze gewann die BASF-Aktie bis auf 44,45 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,83 EUR. Bisher wurden via XETRA 246.573 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. 24,43 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 37,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 15,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,29 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,22 EUR.

Am 11.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,48 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,11 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,77 Mrd. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 27.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 04.11.2026 dürfte BASF die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,52 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Ausblick: BASF zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BASF-Aktie in Rot: Vorstand mit eigenem Agrar-Ressort auf 7 Mitglieder erweitert

DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 3 Jahren bedeutet

