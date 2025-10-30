BASF Aktie News: BASF am Nachmittag verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 43,10 EUR ab.

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 43,10 EUR. Die BASF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,06 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,71 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 738.015 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,75 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,40 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 13,23 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,29 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,22 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BASF am 11.07.2025 vor. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,48 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 15,77 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16,11 Mrd. EUR umgesetzt worden.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 27.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 04.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,50 EUR je Aktie belaufen.

