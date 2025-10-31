BASF Aktie News: BASF verbilligt sich am Mittag

BASF im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BASF. Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 42,75 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 42,75 EUR. Die BASF-Aktie sank bis auf 42,62 EUR. Bei 43,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 430.317 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 28,80 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 37,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 12,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,31 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,22 EUR.

Am 29.10.2025 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von 0,32 EUR je Aktie vermeldet. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BASF am 27.02.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 04.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,52 EUR je BASF-Aktie belaufen.

