BASF Aktie News: BASF am Montagnachmittag fester

Die Aktie von BASF gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BASF-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 43,14 EUR.

Die BASF-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 43,14 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,78 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,63 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.160.137 BASF-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,63 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 37,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 13,31 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,31 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 2,25 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,22 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 29.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,32 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 14,33 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 15,74 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.02.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 04.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,52 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

