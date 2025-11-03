DAX24.156 +0,8%Est505.682 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 -2,7%Nas23.792 +0,3%Bitcoin93.036 -3,0%Euro1,1520 -0,1%Öl64,59 -0,7%Gold4.016 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Humanoid Global A41B76 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- US-Börsen uneins -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Rheinmetall, BioNTech, TKMS, Palantir, Apple im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie fester: Anleger warten gespannt auf Quartalsergebnisse - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus Rheinmetall-Aktie fester: Anleger warten gespannt auf Quartalsergebnisse - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus
Siemens Energy-Aktie: Weiterhin auf Höhenflug - neues 52-Wochen-Hoch Siemens Energy-Aktie: Weiterhin auf Höhenflug - neues 52-Wochen-Hoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Kursentwicklung

BASF Aktie News: BASF am Montagnachmittag fester

03.11.25 16:08 Uhr
BASF Aktie News: BASF am Montagnachmittag fester

Die Aktie von BASF gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BASF-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 43,14 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
43,03 EUR 0,22 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BASF-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 43,14 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,78 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,63 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.160.137 BASF-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,63 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 37,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 13,31 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,31 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 2,25 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,22 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 29.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,32 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 14,33 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 15,74 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.02.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 04.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,52 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Hot Stocks heute: BASF startet im November mit Aktienrückkaufprogramm - KSB wächst in Nord- und Südamerika 

BASF-Aktie in Rot: In Ludwigshafen soll Ammoniumhydroxid-Anlage für Chipbranche entstehen

BASF-Analyse: Bernstein Research stuft BASF-Aktie mit Outperform ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: BASF SE

Nachrichten zu BASF

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
30.10.2025BASF OutperformBernstein Research
30.10.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025BASF KaufenDZ BANK
29.10.2025BASF NeutralUBS AG
29.10.2025BASF HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.10.2025BASF OutperformBernstein Research
30.10.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025BASF KaufenDZ BANK
29.10.2025BASF OutperformBernstein Research
17.10.2025BASF OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.10.2025BASF NeutralUBS AG
29.10.2025BASF HoldWarburg Research
29.10.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
13.10.2025BASF HoldWarburg Research
10.10.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025BASF SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen