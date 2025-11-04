BASF Aktie News: BASF am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen

DAX23.818 -1,3%Est505.618 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,20 ±0,0%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.936 -1,7%Euro1,1495 -0,2%Öl64,06 -1,2%Gold3.995 -0,2%
BASF im Fokus

04.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von BASF gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 42,07 EUR.

Um 11:49 Uhr rutschte die BASF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 42,07 EUR ab. Der Kurs der BASF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 41,73 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,57 EUR. Zuletzt wechselten 989.585 BASF-Aktien den Besitzer.

Bei 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Bei 37,40 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,25 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,31 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,22 EUR je BASF-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 29.10.2025. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,32 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 14,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,96 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.02.2026 veröffentlicht.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,53 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BASF

