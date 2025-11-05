DAX23.800 -0,6%Est505.626 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,80 +0,1%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.725 +0,3%Euro1,1478 -0,1%Öl64,82 +0,7%Gold3.965 +0,8%
BASF Aktie News: BASF tendiert am Vormittag um Nulllinie

05.11.25 09:23 Uhr
BASF Aktie News: BASF tendiert am Vormittag um Nulllinie

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 41,85 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
42,41 EUR 0,47 EUR 1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die BASF-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 41,85 EUR. Bei 41,85 EUR erreichte die BASF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die BASF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,48 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 153.196 BASF-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 55,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 31,57 Prozent wieder erreichen. Bei 37,40 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 11,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,31 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,22 EUR je BASF-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte BASF am 29.10.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,19 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 0,32 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,96 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,33 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,74 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 27.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2025 2,53 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

