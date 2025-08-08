BASF Aktie News: BASF tendiert am Montagvormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von BASF. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 45,69 EUR.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 45,69 EUR. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 45,82 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,73 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 59.895 Aktien.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 55,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 18,14 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,44 EUR aus.

Am 11.07.2025 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,48 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,12 Prozent auf 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 16,11 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,71 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Hot Stocks heute: Gold und Silber sollten weiter steigen - Evotec und BASF interessant

BASF-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Underweight

BASF-Aktie unterbricht Abwärtstrend: Schwachen Zahlen und gesenkte Prognosen belasten dennoch weiter