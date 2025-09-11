BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Vormittag stärker
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von BASF. Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.
Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 44,09 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 44,22 EUR. Bei 43,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 84.775 BASF-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,88 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Abschläge von 15,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,25 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,30 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 47,50 EUR angegeben.
BASF veröffentlichte am 11.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 15,77 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die BASF-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet.
Redaktion finanzen.net
