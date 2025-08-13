BASF Aktie News: BASF gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BASF. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 46,54 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 46,54 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 46,89 EUR. Bei 46,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 1.638.054 BASF-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 18,31 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 37,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,29 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,50 EUR.

Am 11.07.2025 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 15,77 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 16,11 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,71 EUR fest.

