So entwickelt sich BASF

BASF Aktie News: BASF am Dienstagmittag mit Kursplus

19.08.25 12:05 Uhr
BASF Aktie News: BASF am Dienstagmittag mit Kursplus

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 47,26 EUR.

Das Papier von BASF konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 47,26 EUR. Kurzfristig markierte die BASF-Aktie bei 47,34 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 46,29 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 376.980 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 55,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 37,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,86 Prozent.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2024 mit 2,25 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,29 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 11.07.2025 vor. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,48 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,12 Prozent auf 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16,11 Mrd. EUR gelegen.

Die BASF-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 2,71 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

