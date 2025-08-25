BASF Aktie News: BASF schiebt sich am Mittag vor

So entwickelt sich BASF

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 47,74 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 47,74 EUR nach oben. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,74 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,92 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 339.553 Stück gehandelt.

Bei 55,06 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,40 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Nach 2,25 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,29 EUR je BASF-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 11.07.2025. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,48 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,12 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,77 Mrd. EUR im Vergleich zu 16,11 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 2,71 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

