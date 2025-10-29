DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,25 +1,2%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.474 +0,6%Euro1,1634 -0,2%Öl64,75 +0,5%Gold3.995 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 PayPal A14R7U Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Nordex A0D655 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Infineon 623100 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend erwartet -- Börsen in Fernost ziehen an -- BASF-Zahlen leicht über Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, BVB, adidas im Fokus
Top News
Ausblick: Knorr-Bremse mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Knorr-Bremse mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
RWE-Aktie: Bau des größten Batteriespeichers in Deutschland beginnt RWE-Aktie: Bau des größten Batteriespeichers in Deutschland beginnt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!

BASF verdient im Quartal weniger - passt Gewinnziel wegen Verkauf an

29.10.25 07:08 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
43,51 EUR 0,07 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der weltgrößte Chemiekonzern BASF hat auch im dritten Quartal eine schwache Nachfrage zu spüren bekommen. "In nahezu allen Branchen und Regionen war das Kaufverhalten der Kunden nach wie vor zurückhaltend", sagte Vorstandsvorsitzender Markus Kamieth am Mittwoch laut einer Mitteilung. Der Umsatz schrumpfte im dritten Quartal im Jahresvergleich um 3,2 Prozent auf 15,23 Milliarden Euro. Rechnet man das verkaufte Lacke-Geschäft heraus, dann ging der Erlös um 3,3 Prozent auf 14,33 Milliarden Euro zurück.

Wer­bung

Auch operativ lief es etwas schlechter. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ging im dritten Quartal inklusive des verkauften Geschäfts um 4,8 Prozent auf 1,54 Milliarden Euro zurück. Ohne das verkaufte Lacke-Geschäft fiel das Ergebnis um 3,2 Prozent auf 1,43 Milliarden Euro.

Aufgrund des verkauften Lacke-Geschäfts passte das Unternehmen nun das Gewinnziel für das Gesamtjahr an. Für das Gesamtjahr 2025 peilt BASF nun ein Ergebnis von 6,7 Milliarden Euro bis 7,1 Milliarden Euro an. Inklusive der Coating-Sparte hatte das Unternehmen zuletzt 7,3 Milliarden bis 7,7 Milliarden Euro im Visier - nach knapp 7,9 Milliarden im Vorjahr.

Erst jüngst schloss BASF den Verkauf des brasilianischen Geschäfts mit Bautenanstrichen an Sherwin-Williams für 1,15 Milliarden US-Dollar ab. Zudem präsentierte das Unternehmen mit dem US-Finanzinvestor Carlyle (The Carlyle Group LP) auch einen Käufer für das Lacke-Geschäft. Zum Geschäftsbereich gehören etwa Fahrzeugserien- und Autoreparaturlacke sowie Oberflächentechnik. BASF will 40 Prozent an der Sparte behalten. Dem Konzern sollen 5,8 Milliarden Euro vor Steuern in bar zufließen./mne/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu BASF

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
17.10.2025BASF OutperformBernstein Research
14.10.2025BASF SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.2025BASF KaufenDZ BANK
13.10.2025BASF OutperformBernstein Research
13.10.2025BASF HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
17.10.2025BASF OutperformBernstein Research
13.10.2025BASF KaufenDZ BANK
13.10.2025BASF OutperformBernstein Research
13.10.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
13.10.2025BASF OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.10.2025BASF HoldWarburg Research
10.10.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
02.10.2025BASF NeutralUBS AG
02.10.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025BASF NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.10.2025BASF SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen