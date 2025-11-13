Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Bayer zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 29,65 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 15:52 Uhr 2,0 Prozent. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 29,70 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.970.417 Bayer-Aktien.
Am 02.10.2025 markierte das Papier bei 29,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 0,94 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,38 EUR am 07.04.2025. Abschläge von 38,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,112 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 27,36 EUR.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 12.11.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,98 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 9,66 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 9,97 Mrd. EUR umsetzen können.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Bayer am 03.03.2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,62 EUR im Jahr 2025 aus.
Bayer-Aktie trotzt Glyphosat-Rückstellungen: Drittes Quartal schlägt Erwartungen
Aktienempfehlung: So bewertet DZ BANK die Bayer-Aktie
