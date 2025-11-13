DAX24.223 -0,7%Est505.787 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.624 +1,2%Euro1,1619 +0,2%Öl63,03 +0,6%Gold4.227 +0,7%
Aktienkurs aktuell

Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Mittag fester

13.11.25 12:04 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Mittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Bayer. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 29,48 EUR.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 29,48 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 29,64 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.115.875 Bayer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2025 bei 29,93 EUR. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 1,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 18,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 37,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,112 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,36 EUR für die Bayer-Aktie.

Am 12.11.2025 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Bayer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,98 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,66 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,97 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 03.03.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,62 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

