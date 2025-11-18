Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Vormittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 38,42 EUR abwärts.

Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 1,8 Prozent auf 38,42 EUR ab. In der Spitze büßte die Bechtle-Aktie bis auf 38,36 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,54 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.564 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 08.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,10 EUR an. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 9,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 28,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 25,20 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Bechtle-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,703 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,83 EUR für die Bechtle-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 14.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,59 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,82 EUR je Bechtle-Aktie.

