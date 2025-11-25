Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag gefragt

Bechtle im Blick

Die Aktie von Bechtle gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere um 11:47 Uhr 1,0 Prozent. Bei 39,34 EUR erreichte die Bechtle-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,48 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 38.047 Bechtle-Aktien.

Am 08.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 7,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 28,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 26,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,700 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,83 EUR für die Bechtle-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 14.11.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,59 Mrd. EUR gegenüber 1,51 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten taxieren den Bechtle-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,82 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bechtle-Aktie mit Kurssprung: Erwartungen übertroffen - Jahresziele bestätigt

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 3 Jahren eingefahren