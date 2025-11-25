Bechtle Aktie News: Bechtle verteuert sich am Nachmittag

DAX23.463 +1,0%Est505.573 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -4,6%Nas22.814 -0,3%Bitcoin75.330 -1,7%Euro1,1567 +0,3%Öl61,91 -2,3%Gold4.141 +0,1%
Kursentwicklung

25.11.25 16:09 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 39,58 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
39,54 EUR 0,80 EUR 2,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bechtle-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 39,58 EUR. Der Kurs der Bechtle-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 39,72 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 38,48 EUR. Bisher wurden heute 92.625 Bechtle-Aktien gehandelt.

Am 08.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Am 10.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.

Bechtle-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,700 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,83 EUR aus.

Am 14.11.2025 hat Bechtle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Bechtle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2025 1,82 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Nachrichten zu Bechtle AG

Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
19.11.2025Bechtle BuyUBS AG
17.11.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
17.11.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Bechtle KaufenDZ BANK
14.11.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
