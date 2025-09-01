Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 97,70 EUR zu.
Um 11:41 Uhr ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 97,70 EUR. Bei 97,88 EUR erreichte die Beiersdorf-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 97,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 45.802 Aktien.
Am 05.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 137,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 29,05 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 92,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,30 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Beiersdorf-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,02 EUR belaufen. Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 128,22 EUR.
Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,65 Mrd. EUR eingefahren.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,46 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.
Analysen zu Beiersdorf AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.08.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.2025
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
