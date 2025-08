Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gibt am Vormittag deutlich nach

So bewegt sich Beiersdorf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 8,5 Prozent auf 97,46 EUR abwärts.

Die Beiersdorf-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 8,5 Prozent auf 97,46 EUR. Im Tief verlor die Beiersdorf-Aktie bis auf 97,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 99,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 184.581 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (137,70 EUR) erklomm das Papier am 05.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,29 Prozent. Am 06.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 97,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 0,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 138,90 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,63 EUR je Aktie belaufen.

