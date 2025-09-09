Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 95,84 EUR ab.
Die Beiersdorf-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 95,84 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Beiersdorf-Aktie bei 95,72 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 97,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 92.384 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.
Am 05.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 137,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 43,68 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2025 Kursverluste bis auf 92,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,46 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Beiersdorf-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 128,22 EUR.
Am 17.02.2016 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,46 EUR je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17:16
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|29.08.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.2025
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
