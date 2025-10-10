Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagvormittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 91,56 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 91,56 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 91,82 EUR. Bei 91,56 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 5.982 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 137,70 EUR. Gewinne von 50,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,02 EUR. Dieser Wert wurde am 26.09.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,96 Prozent.

Zuletzt erhielten Beiersdorf-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 122,50 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 04.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,42 EUR fest.

