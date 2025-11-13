Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag mit Einbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 93,50 EUR ab.

Die Beiersdorf-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 93,50 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Beiersdorf-Aktie bei 93,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,00 EUR. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 65.172 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 137,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 47,27 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 87,02 EUR am 26.09.2025. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 6,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Im Vorjahr erhielten Beiersdorf-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 119,00 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 1,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 04.03.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,38 EUR je Beiersdorf-Aktie.

