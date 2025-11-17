Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Nachmittag im Aufwind

So bewegt sich Bilfinger SE

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Plus bei 100,00 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Bilfinger SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 100,00 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 100,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 97,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34.513 Bilfinger SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 104,40 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,55 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie.

Für Bilfinger SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,69 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 101,50 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bilfinger SE am 13.11.2025. Das EPS belief sich auf 1,47 EUR gegenüber 1,45 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Bilfinger SE 1,38 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,27 EUR je Aktie in den Bilfinger SE-Büchern.

