Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Bilfinger SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,7 Prozent auf 96,75 EUR ab.

Die Bilfinger SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 2,7 Prozent auf 96,75 EUR nach. Im Tief verlor die Bilfinger SE-Aktie bis auf 96,05 EUR. Bei 96,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.815 Bilfinger SE-Aktien.

Bei einem Wert von 104,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Mit einem Zuwachs von 7,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 42,55 EUR. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 127,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,63 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bilfinger SE 2,40 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 101,50 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Bilfinger SE am 13.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,38 Mrd. EUR – ein Plus von 7,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bilfinger SE 1,28 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bilfinger SE-Aktie in Höhe von 5,28 EUR im Jahr 2025 aus.

