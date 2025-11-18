Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittag mit Einbußen

Kursentwicklung

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 97,30 EUR.

Das Papier von Bilfinger SE befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,2 Prozent auf 97,30 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Bilfinger SE-Aktie ging bis auf 96,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,50 EUR. Der Tagesumsatz der Bilfinger SE-Aktie belief sich zuletzt auf 11.788 Aktien.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 104,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 7,30 Prozent Luft nach oben. Am 28.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,55 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bilfinger SE-Aktie 56,27 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,63 EUR. Im Vorjahr erhielten Bilfinger SE-Aktionäre 2,40 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 101,50 EUR.

Am 13.11.2025 legte Bilfinger SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1,45 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,38 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bilfinger SE einen Gewinn von 5,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

