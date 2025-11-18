DAX23.292 -1,3%Est505.567 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 -0,8%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.931 -0,6%Euro1,1587 ±-0,0%Öl64,22 +0,3%Gold4.042 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Tesla A1CX3T Netflix 552484 RENK RENK73 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, DroneShield, D-Wave, Xpeng, Siemens Healthineers, Highland, im Fokus
Top News
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln
D-Wave-Aktie weiter im Abwärtssog: Deadline am 19. November verstärkt den Druck D-Wave-Aktie weiter im Abwärtssog: Deadline am 19. November verstärkt den Druck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittag mit Einbußen

18.11.25 12:04 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittag mit Einbußen

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 97,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
97,00 EUR -1,05 EUR -1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Bilfinger SE befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,2 Prozent auf 97,30 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Bilfinger SE-Aktie ging bis auf 96,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,50 EUR. Der Tagesumsatz der Bilfinger SE-Aktie belief sich zuletzt auf 11.788 Aktien.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 104,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 7,30 Prozent Luft nach oben. Am 28.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,55 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bilfinger SE-Aktie 56,27 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,63 EUR. Im Vorjahr erhielten Bilfinger SE-Aktionäre 2,40 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 101,50 EUR.

Am 13.11.2025 legte Bilfinger SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1,45 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,38 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bilfinger SE einen Gewinn von 5,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

Bilfinger: Im Hinblick auf 2026 wird es spannend

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bilfinger SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bilfinger-Aktie stark gesucht: Weiter zugelegt - Jahresziele 2025 eingeengt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bilfinger

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bilfinger

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Bilfinger SE

Nachrichten zu Bilfinger SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bilfinger SE

DatumRatingAnalyst
17.11.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
14.11.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
13.11.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
13.11.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
22.10.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
13.11.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
22.10.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
30.07.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
13.11.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
18.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
14.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
25.07.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2018Bilfinger SE SellUBS AG
06.06.2018Bilfinger SE SellUBS AG
15.05.2018Bilfinger SE SellUBS AG
03.05.2018Bilfinger SE SellUBS AG
16.11.2017Bilfinger SE SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bilfinger SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen